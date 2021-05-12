Власти Индии требуют немедленно прекратить сброс тел умерших в Ганг

Ранее стало известно, что в штате Уттар-Прадеш и Бихар в реке обнаружили останки около 100 человек, возможно, умерших от коронавируса. Причиной сброса тел в Ганг может быть высокая стоимость кремации.

Индия на втором месте в мире по темпам распространения коронавируса. В этой стране ежедневно фиксируется около 400 тысяч новых случаев.