Духовное управление мусульман России сообщает, что праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза Байрам пройдет без прихожан. Она будет транслироваться онлайн.

Управление подавало запрос в московскую мэрию на проведение массового мероприятия численностью до ста тысяч человек, и в ответ получила письмо с напоминанием о запрете на массовые собрания.

Главный имам Московской Соборной мечети Ильдар Аляутдинов сказал Коммерсанту, что верующие с пониманием относятся к решению властей. «Этот запрет касался не только мусульман, но и православных, которых просили воздержаться от массовых собраний на Пасху», – добавил муфтий.

По данным МВД, в Пасхальных богослужениях участвовали более полутора миллионов человек по всей стране.