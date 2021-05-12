Посольство США в России прекращает выдачу недипломатических неиммиграционных виз

Американское посольство больше не выдает туристические, студенческие, деловые и визы для участников программ обмена.

Ограничения связаны с планами наших властей запретить «недружественным странам» нанимать россиян. С 12 мая американская дипмиссия продолжит оказывать только экстренные услуги своим гражданам и выдавать лимитированное количество виз при возникновении вопросов жизни и смерти – под этим подразумевается смерть близкого родственника на американской земле, уточняет GZT.RU.

Единственный законный способ получить разрешение на въезд в США – оформить визы в другой стране, отмечает журнал Forbes. Список, правда, небольшой. Из-за пандемических ограничений и закрытых границ документы на визу можно подать в Казахстане и Грузии. При оформлении придется оплатить консульский сбор и записаться на интервью. Продлевать визу, если все сложится, в дальнейшем придется в той же стране, где ее получали.

В МИД России считают, что посольство США может работать в обычном режиме. На Смоленской площади решение американских властей называют проявлением архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб.