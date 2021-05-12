По данным Израильской армии, с начала ракетных обстрелов погибли пятеро израильтян, более 200 получили ранения

Военные утверждают, что с вечера понедельника по Израилю было выпущено более тысячи ракет, однако система ПРО «Железный купол» перехватила большинство ракет.

Совет безопасности ООН соберется сегодня, чтобы обсудить обострение палестино-израильского конфликта, сообщает издание Джерузалем Пост со ссылкой на дипломатические источники. Стороны продолжают обмениваться ударами.

Палестинское движение ХАМАС сообщает, что запустило 130 ракет в сторону Тель-Авива и пригородов.

Израильские системы ПРО сбивали ракеты прямо над городом, закрывался аэропорт Бен Гурион . Все самолеты, летевшие в Тель-Авив, перенаправлялись на Кипр, — передает Reuters.

Сообщается, что погибли несколько человек. Израильская армия нанесла ответные удары, палестинцы также сообщают о погибших.