Z Архив новостей новости
5 1 6 358
09:06, 12 мая 2021

В Татарстане сегодня объявлен траур по погибшим во время стрельбы в школе в Казани

фото: Алеев Егор / ТАСС
фото: Алеев Егор / ТАСС

19-летнему стрелку в ближайшее время изберут меру пресечения.

Жители Казани еще со вчерашнего дня приносят цветы, игрушки и свечи к гимназии. Сегодня в городе пройдут похороны погибших, родственников и близких жертв будут сопровождать психологи. Власти региона возьмут на себя расходы на церемонию.

В результате атаки на школу погибли 7 учеников, учительница и сотрудница школы. Пострадал 21 человек, шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. Их, по данным источников агентств, могут перевезти на лечение в Москву. Между тем Советский районный суд Казани сегодня изберет меру пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который и устроил стрельбу в школе, где когда-то учился. Во время допроса он говорил, что «осознал себя богом».

В Telegram-канале, который он завел незадолго до атаки на школу, Галявиев писал, что планирует «убить биомусор» и застрелиться. За месяц до нападения он получил лицензию на покупку оружия и купил ружье.

На трагедию власти отреагировали рядом инициатив. Так президент поручил ужесточить правила владения оружием, в Госдуме предложили ввести запрет на анонимность в интернете, а в Мурманске школам составить список подозрительных учеников.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 116 6 8242 11.05
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…

5 61 6 5208 11.05
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 126 6 18868 05.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 284 6 34683 10.05
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 278 6 38229 09.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 206 6 31192 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 299 6 46587 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 108 6 17966 11.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 138 6 22937 06.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 112 6 20102 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 68 6 12468 08.05
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Это же тоже главный секрет Путина. Можно говорить, что он не справляется, проявляет глупость, как-то излишне избыточно ведет себя по отношению к оппозиции. Но он держится у власти больше 20 лет, и ему ничего не угрожает…

5 37 6 12028 05.05
#слушать 51:19 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 81 6 15079 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Казни, изнасилования, грабежи/ Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР. Вот самое главное…

5 162 6 75940 05.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 37 6 6978 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 183 6 35452 07.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над израильским городом Лод Об этом в обращении к премьер-министру заявил мэр города, расположенного в 20 км от Тель-Авива…

5 1 6 5704
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 387 6 145881 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 124 6 18799 05.05
Блоги

«Российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти» Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести»...

5 138 6 170316 07.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

Опять струсили психиатры Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю…

5 94 6 133096 11.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9112342
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4903208

Сегодня в эфире