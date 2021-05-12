В Татарстане сегодня объявлен траур по погибшим во время стрельбы в школе в Казани

19-летнему стрелку в ближайшее время изберут меру пресечения.

Жители Казани еще со вчерашнего дня приносят цветы, игрушки и свечи к гимназии. Сегодня в городе пройдут похороны погибших, родственников и близких жертв будут сопровождать психологи. Власти региона возьмут на себя расходы на церемонию.

В результате атаки на школу погибли 7 учеников, учительница и сотрудница школы. Пострадал 21 человек, шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. Их, по данным источников агентств, могут перевезти на лечение в Москву. Между тем Советский районный суд Казани сегодня изберет меру пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который и устроил стрельбу в школе, где когда-то учился. Во время допроса он говорил, что «осознал себя богом».

В Telegram-канале, который он завел незадолго до атаки на школу, Галявиев писал, что планирует «убить биомусор» и застрелиться. За месяц до нападения он получил лицензию на покупку оружия и купил ружье.

На трагедию власти отреагировали рядом инициатив. Так президент поручил ужесточить правила владения оружием, в Госдуме предложили ввести запрет на анонимность в интернете, а в Мурманске школам составить список подозрительных учеников.