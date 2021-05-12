8 тяжелораненых во время стрельбы в школе в Казани могут быть переведены на лечение в Москву

Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на свой источник.

По данным властей, пострадали более 20 человек, 9 погибли.

Подозреваемый в нападении 19-летний Ильназ Галявиев задержан. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.