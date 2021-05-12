В Таганском суде Москвы сегодня должны вернуться к рассмотрению иска против мессенджера Telegram

В Роскомнадзоре утверждают, что интернет-площадка должна была удалить призывы к участию в несогласованным акциям.

К рассмотрению этого дела мировой судья одного из участков Таганского района приступит уже второй раз. Первый был еще месяц назад, но заседания отложили, поскольку стороны на него не пришли. Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Telegram по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещённой в России информации. Какие публикации послужили поводом не известно. В ведомстве отмечали, что речь идёт о призывах к участию в несогласованных митингах в адрес несовершеннолетних.

В начале апреля по таким же протоколам крупные штрафы получили и крупные социальные сети. Например, китайскую интернет-платформу Tik Tok обязали выплатить более двух с половиной миллионов рублей, Twitter — почти 9 миллионов.

Ранее Роскомнадзор также неоднократно угрожал заблокировать Twitter на территории России из-за того, что там, по версии ведомства, не удаляются запрещенные публикации. Тем не менее, пока что вместо этого работу социальной сети на территории страны только замедляют.