Z Архив новостей новости
5 2 6 630
08:08, 12 мая 2021

В Таганском суде Москвы сегодня должны вернуться к рассмотрению иска против мессенджера Telegram

В Роскомнадзоре утверждают, что интернет-площадка должна была удалить призывы к участию в несогласованным акциям.

К рассмотрению этого дела мировой судья одного из участков Таганского района приступит уже второй раз. Первый был еще месяц назад, но заседания отложили, поскольку стороны на него не пришли. Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Telegram по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещённой в России информации. Какие публикации послужили поводом не известно. В ведомстве отмечали, что речь идёт о призывах к участию в несогласованных митингах в адрес несовершеннолетних.

В начале апреля по таким же протоколам крупные штрафы получили и крупные социальные сети. Например, китайскую интернет-платформу Tik Tok обязали выплатить более двух с половиной миллионов рублей, Twitter — почти 9 миллионов.

Ранее Роскомнадзор также неоднократно угрожал заблокировать Twitter на территории России из-за того, что там, по версии ведомства, не удаляются запрещенные публикации. Тем не менее, пока что вместо этого работу социальной сети на территории страны только замедляют.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 116 6 8242 11.05
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…

5 61 6 5208 11.05
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 126 6 18868 05.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 284 6 34683 10.05
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 278 6 38229 09.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 206 6 31192 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 299 6 46587 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 108 6 17966 11.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 138 6 22937 06.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 112 6 20102 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 68 6 12468 08.05
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Это же тоже главный секрет Путина. Можно говорить, что он не справляется, проявляет глупость, как-то излишне избыточно ведет себя по отношению к оппозиции. Но он держится у власти больше 20 лет, и ему ничего не угрожает…

5 37 6 12028 05.05
#слушать 51:19 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 81 6 15079 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Казни, изнасилования, грабежи/ Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР. Вот самое главное…

5 162 6 75940 05.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 37 6 6978 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 183 6 35452 07.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над израильским городом Лод Об этом в обращении к премьер-министру заявил мэр города, расположенного в 20 км от Тель-Авива…

5 1 6 5704
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 387 6 145881 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 124 6 18799 05.05
Блоги

«Российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти» Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести»...

5 138 6 170316 07.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

Опять струсили психиатры Стоит добавить «немножко духовности», сделать религиозную возгонку, оказаться в среде, где религиозность считается одобряемой нормой — и тогда патология набухает, ширится и диктует свою волю…

5 94 6 133096 11.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9112342
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4903208

Сегодня в эфире