Преображенский суд Москвы назначил предварительное заседание по жалобе Навального на признание его склонным к побегу

Оно пройдет 19 мая в формате беседы.

В качестве ответчика по жалобе политика выступает СИЗО «Матросская Тишина». В нем Навальный провел чуть более месяца, почти до конца февраля, перед отправкой в исправительную колонию во Владимирскую область. Именно там оппозиционера и поставили на учет как склонного к побегу. При этом в его Instagram не уточнялось, что именно стало причиной действий сотрудников СИЗО.

Вместе с тем этот статус, как говорил сам Навальный, осложнил ему отбывание наказания в колонии в Покрове. В частности, он утверждал, что сотрудники ФСИН подходили к нему ночью каждый час с проверкой и таким образом будили. Кроме того, на этом фоне Навальный весной начал жаловаться на проблемы со здоровьем, в том числе сильные боли в спине и ноге, и объявлял голодовку, требуя допустить гражданского врача.

Некоторые эксперты, в свою очередь, отмечают, что наличие пометки о склонности к побегу может повысить риск отказа Навальному в условно-досрочном освобождении.

Навальный отбывает срок в 3,5 года по делу «Ив Роше» после того, как суд заменил ему условное наказание на реальное. Это было связано с требованием ФСИН, обвинившей политика в нарушении условий испытательного срока.