В Москве сегодня простятся с актером Владимиром Качаном

Траурная церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в зале «Эрмитаж» театра «Школа современной пьесы». Народный артист России, писатель и композитор умер из-за коронавируса на 74-м году жизни. Ранее худрук театра Иосиф Райхельгауз рассказал, что Качан будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.