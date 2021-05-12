В Москве сегодня простятся с актером Владимиром Качаном

Траурная церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в зале «Эрмитаж» театра «Школа современной пьесы». Народный артист России, писатель и композитор умер из-за коронавируса на 74-м году жизни. Ранее худрук театра Иосиф Райхельгауз рассказал, что Качан будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
2021-05-12T07:39:13+03:00
2021-05-12T07:39:27+03:00
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07:39, 12 мая 2021
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