В Татарстане сегодня день траура по погибшим в школе Казани

Накануне 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии, которую окончил 4 года назад. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 школьников и трое взрослых. Сам Галявиев задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется центральный аппарат СК.
2021-05-12T07:34:37+03:00
2021-05-12T07:34:37+03:00
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07:34, 12 мая 2021
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