В Татарстане сегодня день траура по погибшим в школе Казани

Накануне 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии, которую окончил 4 года назад. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 школьников и трое взрослых. Сам Галявиев задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется центральный аппарат СК.