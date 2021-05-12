Аукционный дом Christie’s выставляет на торги российский бриллиант, масса которого превышает 100 карат

Драгоценный камень продает российская компания Алроса, объявившая его крупнейшим в истории отечественной огранки. Бриллиант был получен из редкого алмаза массой более 200 карат. Его добыли в Якутии в 2016 году. На его изготовление у огранщиков ушло полтора года. Бриллиант весит чуть больше ста карат. Ему присвоена высочайшая характеристика цвета. Он обладает идеальной чистотой без внутренних включения и отличным качеством огранки.

Стоимость камня оценивается в диапазоне от 12 до 18 миллионов. Схожий по характеристикам бриллиант ранее был продан тем же аукционным домом за 27 миллионов долларов. Всего же в ходе сегодняшних торгов Christie’s пустит с молотка около сотни драгоценностей.

Аукцион пройдет в Женеве. Организаторы напоминают участникам о необходимости следовать санитарным правилам.