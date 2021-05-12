Михаил Мишустин сегодня отчитается перед депутатами Госдумы о работе правительства в прошлом году

После этого парламентарии смогут задать премьеру свои вопросы.

Свой отчёт Михаил Мишустин назвал, цитирую агентство РИА, «возможностью открытого диалога с депутатами». Премьер отметил, что ему предстоит непростой разговор. Между тем как выяснила газета Коммерсант даже фракция КПРФ, не говоря о других, не намерена сегодня после выступления Мишустина с отчётом резко критиковать работу правительства. Коммунисты, которые, как правило, высказывают много претензий к власти, на этот раз поднимут вопросы роста цен на продовольственные товары, борьбы с бедностью и поддержки соотечественников. В Справедливой России акцент также сделают на социальной тематике, в том числе субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг, в ЛПДР призовут Михаила Мишустина к необходимости ввести ограничений на выезд россиян в другие страны из-за опасности распространения коронавируса, пишет издание. В партии власти сказали, что с вопросами определяются. Каждая фракция сможет задать по 5 вопросов.

Выступление Мишустина в Госдуме было перенесено с 21 апреля из-за назначенного на тот же день оглашения послания президента парламенту.