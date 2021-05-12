Одному из лидеров украинской оппозиции Виктору Медведчуку предъявлено обвинение в госизмене

Дома у председателя пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» СБУ провела обыски. Генпрокуратура уточнила, что Медведчуку и еще одному депутату Тарасу Козаку вменяется, в частности, покушение на разграбление национальных богатств Крыма, «передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр» и признание Крыма «частью зарубежного государства».

Уголовное дело против депутата Верховной рады Украины и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака связано месторождением «Глубокая» в Черном море. Об этом сказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова: «Месторождение «Глубокая» является одним из самых перспективных в Крыму. Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной морской экономической зоне Украины. В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупанту всю материальную и документальную базу этого месторождения. Помимо формальной стороны преступления, которое предусматривает сам факт сотрудничества с врагом и помощь ему в подрывной деятельности, важен и тот момент, что без совершенных Виктором Медведчуком и его подельниками действий, по мнению специалистов, процесс подготовки и разработки оккупантом месторождения занял бы годы и потребовал бы значительных материальных ресурсов».

По словам Ирины Венедиктовой, ресурсы этого месторождения оцениваются примерно в 38 миллиардов гривен.

Местонахождение Медведчука пока не известно. Всего несколько дней назад Forbes включил Медведчука в список богатейших людей Украины. В рейтинге Медведчук находится на 12-м месте, его состояние оценивается в $620 млн.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не планирует покидать Украину на фоне предъявленных ему обвинений в госизмене. Об этом Telegram-каналу «Павловский ньюс» сказал депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Илья Кива.

Недавно Совет безопасности и обороны Украины ввёл против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира три телеканала, за которыми стоит Медведчук.