Глава форин-офиса Доминик Рааб считает, что Россия укрывает группировки, ответственные за киберпреступления

Об этом говорится в тезисах к речи британского министра иностранных дел, с которой он выступит сегодня на конференции Национального центра кибербезопасности. Ранее Лондон обвинял Москву в кибератаках на другие страны и называл Россию самой острой угрозой в области.
2021-05-12T06:49:36+03:00
2021-05-12T06:49:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836688-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:49, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…