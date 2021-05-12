Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний молодой человек ранее не состоял на учете полиции или социальных служб

Устроивший во вторник 11 мая стрельбу в казанской школе 19-летний молодой человек ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Его семья считалась благополучной, сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, семья совершившего нападение молодого человека никогда не попадала в зону внимания правоохранительных органов. При этом Волынец отметила, что пока у ведомства не получилось выйти на связь с родителями нападавшего.