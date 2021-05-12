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06:48, 12 мая 2021

Представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда призвал арабских граждан Израиля к «восстанию»

Представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда в эфире телеканала «Аль— Акса» призвал арабских граждан Израиля к «восстанию». Сегодня утром утром акты насилия вспыхнули в ряде смешанных еврейско-арабских городов Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе Лод, недалеко от Тель-Авива, после того, как во вторник появились сообщения о том, что арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль, которым управлял арабский житель. Мэр Лода города признал, что потерял контроль над городом. Для борьбы с беспорядками в город направлены 16 рот пограничной полиции.


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