Нетаньяху: Боевики ХАМАС и «Исламского джихада» жизнями заплатят за ракетные обстрелы Израиля

Боевики ХАМАС и «Исламского джихада»* жизнями заплатят за ракетные обстрелы Израиля. Об этом накануне вечером в обращении к нации заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что вооруженные силы Израиля уже нанесли удары по сотням целей в секторе Газа и продолжают военную операцию против палестинских радикалов, которых он назщвал агрессорами.

Совет безопасности ООН соберется сегодня для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Как пишет The Jerusalem Post, речь идет о самой серьезной вспышке боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Газе с 2019 года.

* деятельность организации запрещена на территории России