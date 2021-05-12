После трагедии в Казани прокуратура проверяет законность лицензии на оружие Ильназу Галявиеву

Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. А омбудсмен Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, с которого разрешено владение оружием, до 21 года. 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, накануне ворвался в школу которую закончил четыре года назад и открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, ранены 18. Нападавший сдался силовикам.

Обозреватель «Эха» Сергей Асланян считает, что ужесточение правил владения оружием не является способом предотвращения массовых убийств в России. По мнению журналиста, проблема кроется в самой системе, позволяющей легко обходить установленные ограничения.

Асланян напомнил, что Владимир Путин не впервые поручает ужесточить правила оборота оружия, но ни к каким результатам это не привело.

Сегодня в Татарстане — день траура по погибшим.