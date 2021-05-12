Произведение британского стрит-арт художника Бэнкси на торгах «Кристи» в Нью-Йорке продано более чем за 2 млн долларов

Речь идет о картине «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» с изображением трех обезьян. Аналогичная картина, также выполненная на картоне с помощью трафарета и баллончика с краской, в 2008 году ушла с молотка менее чем за 500 тысяч долларов.
2021-05-12T06:20:37+03:00
2021-05-12T06:20:49+03:00
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06:20, 12 мая 2021
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