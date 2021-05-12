Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате режим ЧС

Это связано с возможным дефицитом топлива из-за кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США «Колониал пайплайн». В указе губернатора отмечается, что режим ЧП продлится 30 дней и при необходимости может быть продлен.
2021-05-12T06:19:46+03:00
2021-05-12T06:19:58+03:00
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06:19, 12 мая 2021
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