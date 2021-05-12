Армия обороны Израиля нанесла сильнейший с 2014 года удар по целям ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщает армейская пресс-служба. Боевики движения ХАМАС утром продолжили интенсивный ракетный обстрел территории Израиля, в том числе Тель-Авива. По состоянию на раннее утро в результате ракетных обстрелов погибли три израильские женщины, 46 человек получили ранения
2021-05-12T06:17:44+03:00
2021-05-12T06:17:57+03:00
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06:17, 12 мая 2021
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