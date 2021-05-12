Армия обороны Израиля нанесла сильнейший с 2014 года удар по целям ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщает армейская пресс-служба. Боевики движения ХАМАС утром продолжили интенсивный ракетный обстрел территории Израиля, в том числе Тель-Авива. По состоянию на раннее утро в результате ракетных обстрелов погибли три израильские женщины, 46 человек получили ранения