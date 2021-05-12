Западные ученые предположили, что вакцинация может снять длительные симптомы коронавируса

По крайней мере, к таким предварительным выводам специалисты пришли на основе изучения данных от небольших групп добровольцев.

Интерес ученых к вопросу снятия симптомов так называемого «долгого COVID-19» стали многочисленные публикации в соцсетях. Как пишет французская газета Le Figaro, люди, испытывавшие симптомы коронавируса спустя много месяцев после болезни, утверждали, что их состояние сразу после вакцинации улучшалось.

На этом фоне в Бристольском университете в Великобритании изучили влияние препаратов на группу из 44 человек. Они страдали от усталости и затрудненного дыхания спустя 8 месяцев после заражения. Как отмечает издание, их состояние не только не ухудшилось, а даже улучшилось.

Французские ученые, в свою очередь, на схожей по численности группе выяснили, что у 15% добровольцев после вакцинации симптомы «долгого коронавируса» были ослаблены – но временно. А у некоторых, напротив, с новой силой обострились расстройство обоняния и затрудненное дыхание.

Тем не менее, некоторые ученые склонны считать, что вакцинация позволяет активировать работу иммунной системы по уничтожению остатков COVID-19 в организме. Правда, специалисты признают, что этот эффект еще нужно подтвердить на больших группах населения.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее выражали мнение, что вакцинация после перенесенного коронавируса укрепит защиту от болезни в будущем.