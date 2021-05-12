Одному из лидеров украинской оппозиции Виктору Медведчуку предъявлено обвинение в госизмене

Дома у председателя пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» СБУ провела обыски. Генпрокуратура уточнила, что Медведчуку и еще одному депутату Тарасу Козаку вменяется, в частности, покушение на разграбление национальных богатств Крыма, «передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр» и признание Крыма «частью зарубежного государства». Местонахождение Медведчука пока не известно. Всего несколько дней назад Forbes включил Медведчука в список богатейших людей Украины. В рейтинге Медведчук находится на 12-м месте, его состояние оценивается в $620 млн.

Украинские спецслужбы не располагают точной информацией о местонахождении обвиняемых в госизмене депутата Верховной рады Украины, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов

Недавно Совет безопасности и обороны Украины ввёл против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира три телеканала, за которыми стоит Медведчук.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» называет дело против Медведчука и Козака беззаконием.