Сегодня в Татарстане — день траура по погибшим в результате стрельбы в школе

19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, вошел в школу, которую закончил четыре года назад, и открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, ранены 18. Нападавший сдался силовикам. Незадолго до нападения Галявиев был отчислен из колледжа и примерно тогда же получил разрешение на хранение ружья. О нападении на школу Галявиев сообщил в Telegram-канале «Бог», который был создан 4 мая. На видеозаписи допроса Галявиев кричит, что ненавидит всех. Он также заявляет, что «осознал себя богом», а летом в нем «начал пробуждаться монстр».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве. Политик выразила соболезнования родственникам погибших при стрельбе в казанской школе.

По поручению президента власти Татарстана окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, добавила Матвиенко.

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин считает, что массовые убийства в школах совершаются подростками под влиянием «чуждой идеологии».

Гайнутдин также убежден, что правила приобретения оружия нуждаются в ужесточении.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин считает идею о передаче ведомству полномочий по охране школ нереализуемой. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

При этом Грибакин подчеркнул, что подобные предложения звучали уже неоднократно, в том числе и от руководителей органов власти различного уровня.

Вопрос о похоронах погибших в результате стрельбы в казанской школе будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Всего по официальным данным жертвами стрельбы в гимназии стали 9 человек, из них семеро – дети.