Сборная России по хоккею вступает в борьбу на заключительном этапе Евротура — Чешских играх.

Сегодня сборная России сыграет с командой Швеции. В четверг российские хоккеисты встретятся со финнами, а в субботу – с чехами. После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, второе место в таблице занимает команда Чехии, третьими идут шведы. Чешские игры станут последним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет в мае-июне в Риге.
2021-05-12T05:14:01+03:00
2021-05-12T05:14:06+03:00
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05:14, 12 мая 2021
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