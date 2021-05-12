Сборная России по хоккею вступает в борьбу на заключительном этапе Евротура — Чешских играх.

Сегодня сборная России сыграет с командой Швеции. В четверг российские хоккеисты встретятся со финнами, а в субботу – с чехами. После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, второе место в таблице занимает команда Чехии, третьими идут шведы. Чешские игры станут последним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет в мае-июне в Риге.