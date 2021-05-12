Мечети Москвы не будут принимать прихожан 13 мая, когда мусульмане празднуют Уразу-байрам.

Как сообщает Духовное управление мусульман России, праздничная молитва состоится при участии духовенства всех трех мечетей и будет транслироваться онлайн. Такой порядок намаза духовенство объясняет действующим в Москве запретом на проведение публичных мероприятий из-за COVID-19. В мэрии ранее напомнили, что в случае нарушения запрета организаторы и участники празднования Уразы-байрам могут быть привлечены к ответственности. Трансляция праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети пройдет 13 мая в 7 утра.
2021-05-12T05:12:55+03:00
2021-05-12T05:12:59+03:00
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05:12, 12 мая 2021
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