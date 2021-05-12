Визовый центр Испании в Москве возобновит сегодня выдачу россиянам шенгенских виз.

Как сообщило генконсульство Испании, желающим подать заявление на визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр на Калужской площади, д. 1, стр.2. В сообщении подчеркивается, что в визовый центр могут обращаться россияне, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года. Приоритет будет предоставляться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня. При этом срок их действия будет зависеть от длительности предыдущих виз.