Посольство США в Москве сегодня прекращает выдачу недипломатических неиммиграционных виз

В дипмиссии это объясняют тем, что 23 апреля правительство России запретило американскому посольству принимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Это привело к сокращению штата консульских работников на 75%, что сделало невозможным предоставление визовых услуг. Как отметили в посольстве, очень ограниченное количество заявлений на иммиграционные визы будет рассмотрено в чрезвычайных ситуациях.
2021-05-12T06:19:00+03:00
2021-05-12T06:19:27+03:00
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06:19, 12 мая 2021
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