Около 10 раз за эту ночь в Тель-Авиве срабатывали сирены воздушной тревоги.

Как сообщает пресс-служба армии Израиля, сирены также срабатывали на юге страны в городе Беер-Шева и в Ашкелоне. Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут

со вчерашнего вечера. Израильские военные наносили ответные удары по ключевым объектам радикалов в секторе Газа. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».