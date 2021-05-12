Совет безопасности ООН соберется сегодня для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Как пишет The Jerusalem Post, речь идет о самой серьезной вспышке боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Газе с 2019 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению нарастающего насилия. Тем временем неназванный высокопоставленный чиновник, которого цитирует The Jerusalem Post, заявил, что Израиль пока не готов вести переговоры о прекращении огня.
2021-05-12T05:05:15+03:00
2021-05-12T05:05:20+03:00
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05:05, 12 мая 2021
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