Совет безопасности ООН соберется сегодня для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Как пишет The Jerusalem Post, речь идет о самой серьезной вспышке боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Газе с 2019 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению нарастающего насилия. Тем временем неназванный высокопоставленный чиновник, которого цитирует The Jerusalem Post, заявил, что Израиль пока не готов вести переговоры о прекращении огня.