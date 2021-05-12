США и РФ создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС.

Как заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс, американское космическое ведомство уже готовит для отправки на станцию на американском грузовике приборы для измерения деформаций. Ожидается, что корабль Cargo Dragon отправится к МКС в начале июня, чтобы установить тензометры в промежуточной камере российского модуля «Звезда».
2021-05-12T04:13:01+03:00
2021-05-12T04:13:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836648-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:13, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…