США и РФ создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС.

Как заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс, американское космическое ведомство уже готовит для отправки на станцию на американском грузовике приборы для измерения деформаций. Ожидается, что корабль Cargo Dragon отправится к МКС в начале июня, чтобы установить тензометры в промежуточной камере российского модуля «Звезда».