Суд в Москве приговорил трёх активистов «Бессрочного протеста» к ограничению свободы.

Их признали виновными в вандализме на акции в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». В 2020 году они облили краской будку у здания Генпрокуратуры в Москве. Игорю Башаримову и Ивану Воробьевскому назначили по 1 году 9 месяцев ограничения свободы, Ольге Мисик – 2 года. Ольга Мисик – студентка МГУ. Она стала известна после протестов 2019 года в связи с выборами в Мосгордуму. Тогда ей было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.
2021-05-12T04:11:46+03:00
2021-05-12T04:11:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836646-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:11, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…