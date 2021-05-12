Суд в Москве приговорил трёх активистов «Бессрочного протеста» к ограничению свободы.

Их признали виновными в вандализме на акции в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». В 2020 году они облили краской будку у здания Генпрокуратуры в Москве. Игорю Башаримову и Ивану Воробьевскому назначили по 1 году 9 месяцев ограничения свободы, Ольге Мисик – 2 года. Ольга Мисик – студентка МГУ. Она стала известна после протестов 2019 года в связи с выборами в Мосгордуму. Тогда ей было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.