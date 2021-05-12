Совбез ООН собирается сегодня для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет Jerusalem Post. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению нарастающего насилия. А спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд предупредил о возможной полномасштабной войне в регионе. Тем временем неназванный высокопоставленный чиновник, которого цитирует The Jerusalem Post,

заявил, что Израиль пока не готов вести переговоры о прекращении огня.