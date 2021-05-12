Из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над израильским городом Лод.

Об этом в обращении к премьер-министру заявил мэр города, расположенного в 20 км от Тель-Авива. Как пишет Times of Israel, он просит Биньямину Нетаньяху ввести в город войска. По его словам, накануне вечером в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. Горят синагоги, подожжены сотни машин, сгорела новая ратуша. Как утверждает мэр, в Лоде разразилась гражданская война.
2021-05-12T04:07:34+03:00
2021-05-12T04:07:38+03:00
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04:07, 12 мая 2021
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