Из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над израильским городом Лод.

Об этом в обращении к премьер-министру заявил мэр города, расположенного в 20 км от Тель-Авива. Как пишет Times of Israel, он просит Биньямину Нетаньяху ввести в город войска. По его словам, накануне вечером в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. Горят синагоги, подожжены сотни машин, сгорела новая ратуша. Как утверждает мэр, в Лоде разразилась гражданская война.