Жители Тель-Авива проводят ночь в бомбоубежищах и укреплённых помещениях

Как передает РИА Новости, город вновь стал целью ракетного обстреляв из Газы. С вечера вторника сирена воздушной тревоги здесь срабатывала около 10-ти раз. Массированному ракетному обстрелу из сектора Газа подверглась вся центральная часть Израиля.