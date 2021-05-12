Жители Тель-Авива проводят ночь в бомбоубежищах и укреплённых помещениях

Как передает РИА Новости, город вновь стал целью ракетного обстреляв из Газы. С вечера вторника сирена воздушной тревоги здесь срабатывала около 10-ти раз. Массированному ракетному обстрелу из сектора Газа подверглась вся центральная часть Израиля.
2021-05-12T04:05:39+03:00
2021-05-12T04:05:43+03:00
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04:05, 12 мая 2021
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