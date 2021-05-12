В Калифорнии умер старейший актер в мире Норман Ллойд.

Ему было 106 лет. Как отмечает издание «Вэрайети», карьера Ллойда началась в 30-х годах прошлого века в Нью-Йорке. За свою жизнь актер снялся более чем в 60 фильмах и телешоу.
2021-05-12T03:14:55+03:00
2021-05-12T03:14:59+03:00
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03:14, 12 мая 2021
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