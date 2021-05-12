В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело.

Оно расследуется по статье о халатности повлекшей особо крупный ущерб. Расследование связано с нарушениями, допущенными при строительстве дороги в Орловском районе области. По некоторым данным, чиновника заподозрили в ремонте дороги к своему дому вместо двух других районных улиц. Сам Парахин заявил «Ведомостям», что при составлении проектно-сметной документации была допущена «техническая ошибка. Губернатор области Андрей Клычков сообщил изданию, что «знал о ситуации», а разбирательство идет уже больше года. Парахина избрали мэром Орла в ноябре прошлого года. Он – член ЕР.
2021-05-12T03:13:56+03:00
2021-05-12T03:14:01+03:00
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03:13, 12 мая 2021
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