Суд в Кирове признал незаконным отказ чиновников в проведении акции памяти Бориса Немцова.

Как передает интернет издание МБХ Медиа, чиновники отказали в проведения акции, сославшись на то, что в этот же день на фасаде мэрии рабочие будут устанавливать баннер в честь международного Женского дня 8 марта и мемориал памяти Немцова якобы может им помешать. Акцию было предложено провести в местном «Гайд-парке», но организаторы отказались. В итоге Акция памяти Немцова состоялась недалеко от здания мэрии.
2021-05-12T03:12:16+03:00
2021-05-12T03:12:22+03:00
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03:12, 12 мая 2021
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