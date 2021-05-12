ЕСПЧ удовлетворил иск «Нов. газ.» к России о нарушении права на свободу выражения мнения.

В 2010 году Роскомнадзор вынес газете предупреждение из-за статьи о «легальных неонацистах». ЕСПЧ обязал российские власти выплатить изданию €2 тыс. в качестве компенсации морального вреда и еще более 2 тысяч как оплату судебных издержек. В Минюсте РБК сообщили, что постановление ЕСПЧ еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.