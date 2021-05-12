ЕСПЧ удовлетворил иск «Нов. газ.» к России о нарушении права на свободу выражения мнения.

В 2010 году Роскомнадзор вынес газете предупреждение из-за статьи о «легальных неонацистах». ЕСПЧ обязал российские власти выплатить изданию €2 тыс. в качестве компенсации морального вреда и еще более 2 тысяч как оплату судебных издержек. В Минюсте РБК сообщили, что постановление ЕСПЧ еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
2021-05-12T03:10:28+03:00
2021-05-12T03:10:50+03:00
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03:10, 12 мая 2021
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