Прокуратура проверяет законность выдачи лицензии на оружие Ильназу Галявиеву.

Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. А омбудсмен Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, с которого разрешено владение оружием, до 21 года. Накануне 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, ворвался в школу которую закончил четыре года назад и открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, ранены 18. Нападавший сдался силовикам. Сегодня в Татарстане — день траура по погибшим.