Прокуратура проверяет законность выдачи лицензии на оружие Ильназу Галявиеву.

Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. А омбудсмен Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, с которого разрешено владение оружием, до 21 года. Накануне 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, ворвался в школу которую закончил четыре года назад и открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, ранены 18. Нападавший сдался силовикам. Сегодня в Татарстане — день траура по погибшим.
2021-05-12T03:08:52+03:00
2021-05-12T03:08:57+03:00
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03:08, 12 мая 2021
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