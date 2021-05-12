Нетаньяху: боевики ХАМАС и «Исламского джихада» жизнями заплатят за ракетные обстрелы Израиля.

Об этом накануне вечером в обращении к нации заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что вооруженные силы Израиля уже нанесли удары по сотням целей в секторе Газа и продолжают военную операцию против палестинских радикалов, которых он назщвал агрессорами.
2021-05-12T03:07:36+03:00
2021-05-12T03:07:40+03:00
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03:07, 12 мая 2021
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