Нетаньяху: боевики ХАМАС и «Исламского джихада» жизнями заплатят за ракетные обстрелы Израиля.

Об этом накануне вечером в обращении к нации заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что вооруженные силы Израиля уже нанесли удары по сотням целей в секторе Газа и продолжают военную операцию против палестинских радикалов, которых он назщвал агрессорами.