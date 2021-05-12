Не менее 15 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской полицией в Вост. Иерусалиме.

Основные стычки произошли, как и раньше — в районе мечети Аль-Акса. Как сообщают палестинские СМИ, полицейские снова штурмуют территорию Аль-Аксы, силой вытесняя оттуда прихожан. Используются резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, возобновился обмен ракетными ударами между армией Израиля и палестинскими радикалами в Секторе Газа.