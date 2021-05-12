Предварительное заседание по иску о признании Навального склонным к побегу состоятся 19 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы суда. После этого будет либо назначена дата рассмотрения иска по существу, либо его вернут истцу для устранения нарушений. Политик Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области, где отбывает 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». При этом за ним установлен особый надзор, т.к. в его деле есть пометка «склонен к побегу».