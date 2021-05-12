Интернет издание «Медуза» обжаловала в суде включение в реестр СМИ-иноагентов.

Как рассказала «МБХ медиа» юрист Анастасия Буракова, истец просит признать незаконным бездействие Минюста, который не уведомил «Медузу» о включении в реестр, а также признать незаконным самое решение о включении издания в этот список. Кроме того, иск требует обязать Минюст исключить СМИ из списка «иноагентов».
2021-05-12T02:11:35+03:00
2021-05-12T02:11:39+03:00
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02:11, 12 мая 2021
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