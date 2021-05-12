Вячеслав Володин предлагает обсудить запрет на анонимность в интернете.

Спикер ГД считает, что после стрельбы в Казани необходимо ограничить пропаганду насилия. Помимо регулирования интернета Володин предлагает обсудить и законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Его Госдума рассмотрит на следующей неделе в первом чтении.
2021-05-12T02:09:43+03:00
2021-05-12T02:09:47+03:00
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02:09, 12 мая 2021
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