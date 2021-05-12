Вячеслав Володин предлагает обсудить запрет на анонимность в интернете.

Спикер ГД считает, что после стрельбы в Казани необходимо ограничить пропаганду насилия. Помимо регулирования интернета Володин предлагает обсудить и законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Его Госдума рассмотрит на следующей неделе в первом чтении.