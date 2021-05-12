Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию призвал стороны немедленно прекратить обстрелы.

По мнению Тора Веннесланда, ситуация уже близка к полномасштабной войне и лидеры Палестины и Израиля должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Между тем, СБ ООН вновь обсудит сегодня ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, консультации пройдут в закрытом режиме.