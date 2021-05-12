Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию призвал стороны немедленно прекратить обстрелы.

По мнению Тора Веннесланда, ситуация уже близка к полномасштабной войне и лидеры Палестины и Израиля должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Между тем, СБ ООН вновь обсудит сегодня ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, консультации пройдут в закрытом режиме.
2021-05-12T02:08:28+03:00
2021-05-12T02:08:34+03:00
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02:08, 12 мая 2021
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