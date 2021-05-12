Чрезвычайное положение объявлено в израильском Лоде.

В населенном пункте со значительной долей арабского населения в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки. Как сообщает канцелярия премьер-министра Израиля, правительство перебрасывает сюда дополнительные батальоны пограничной полиции. Волнения в городах с арабским населением вспыхнули по всей стране, но наиболее масштабные беспорядки произошли именно в Лоде.