Чрезвычайное положение объявлено в израильском Лоде.

В населенном пункте со значительной долей арабского населения в ночь на среду вспыхнули масштабные беспорядки. Как сообщает канцелярия премьер-министра Израиля, правительство перебрасывает сюда дополнительные батальоны пограничной полиции. Волнения в городах с арабским населением вспыхнули по всей стране, но наиболее масштабные беспорядки произошли именно в Лоде.
2021-05-12T02:07:28+03:00
2021-05-12T02:07:32+03:00
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02:07, 12 мая 2021
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