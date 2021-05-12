В Вост. Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильской полицией.

Как передают палестинские СМИ, полицейские штурмуют дворы мечетей, силой вытесняя оттуда прихожан. Применяются резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одновременно, по сообщениям западных СМИ, с территории сектора Газа снова выпущены ракеты в направлении израильских поселений.
2021-05-12T02:06:05+03:00
2021-05-12T02:06:09+03:00
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02:06, 12 мая 2021
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