Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве восстановил работу.

Его пришлось ненадолго закрыть из-за очередного ракетного обстрела из сектора Газа. Людей из аэропорта эвакуировали, а рейсы перенаправляли на Кипр. Между тем, как передает РИА Новости, на участке нефтепровода Эйлат — Ашкелон после прямого попадания ракеты из сектора Газа начался пожар.