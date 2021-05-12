Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве восстановил работу.

Его пришлось ненадолго закрыть из-за очередного ракетного обстрела из сектора Газа. Людей из аэропорта эвакуировали, а рейсы перенаправляли на Кипр. Между тем, как передает РИА Новости, на участке нефтепровода Эйлат — Ашкелон после прямого попадания ракеты из сектора Газа начался пожар.
2021-05-12T02:05:06+03:00
2021-05-12T02:05:10+03:00
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02:05, 12 мая 2021
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