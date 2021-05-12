«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу.

Команда за три тура до конца турнира обеспечила себе преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем — «Манчестер Юнайтед». Накануне этот клуб уступил «Лестеру» (1:2) в матче 36-го тура Английской премьер-лиги и лишился шансов догнать лидера чемпионата.